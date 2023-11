Guidarello: omaggio a Walter Della Monica. Cardinaletti e Melloni tra i premiati. Riconoscimento speciale al Carlino

Ravenna, 11 novembre 2023 – Giorgia Cardinaletti, volto del Tg1, Simone Canettieri, caposervizio del Foglio, Vincenzo Camporini, generale dell’Aeronautica militare. Sono loro i vincitori del premio Guidarello 2023 per il giornalismo d’autore nazionale, assegnato dalla giuria guidata da Bruno Vespa che ha anche condotto la cerimonia nell’anno non solo dell’alluvione; nel 2023, infatti, è venuto a mancare anche colui al quale si deve l’idea del premio Guidarello, Walter Della Monica. Commosso il ricordo dei parenti e affettuose le parole del sindaco de Pascale: "Una persona che ha saputo dare tanto alla città, sia alla cultura ‘alta’ sia a quella in grado di arrivare a tutti. Non lo dimenticheremo mai".

Per la sezione Romagna la giuria, presieduta da Roberto Balzani, ha premiato la giornalista forlivese Laura Sansavini della redazione cultura del TG2 per un servizio sul Museo della Marineria di Cesenatico nella rubrica ‘Italia, viaggio nella bellezza’, il prof Alberto Melloni (sezione cultura) per l’articolo ‘Il prete che disse no ai fascisti’ sul Corriere della Sera nel centenario del martirio del sacerdote ravennate don Giovanni Minzoni, e Giampaolo Visetti di Repubblica (sezione società), inviato nei territori romagnoli alluvionati fra il 19 e il 25 maggio scorso. Sul palco sono saliti anche gli allievi della 4A dell’istituto Stoppa di Lugo, che hanno vinto il 17° Guidarello Giovani, un premio per l’elaborato testuale dedicato al giornalista del Carlino Lorenzo Tazzari, mancato improvvisamente l’estate scorsa, componente della giuria del premio fin dalla prima edizione e conduttore della cerimonia di premiazione.

E, sempre sulla scorta degli eventi legati all’alluvione, l’Associazione degli industriali ha assegnato il Guidarello Turismo al presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad per lo spot tv ‘La Romagna è la vacanza degli italiani’, lanciato nei giorni immediatamente successivi all’alluvione. Dialogando con Bruno Vespa che è di casa in Puglia per quel che riguarda il mare, Sadegholvaad ha ribadito che il mare della Puglia è bellissimo ma in "Romagna c’è qualcosina di più sul fronte dalla capacità organizzativa. La Romagna è la casa degli italiani, 7 su 10 almeno una volta sono capitati in Romagna, grazie al senso di accoglienza che ci ha sempre caratterizzato". Dopo l’alluvione, ha aggiunto il presidente di Visit Romagna, "si è riversata un’ondata di disdette clamorose, poi ci siamo rimboccati le maniche e il turismo è ripartito e siamo riusciti grazie anche a un ottimo settembre a salvare la stagione".

Durante la premiazione non sono mancati i riferimenti alla cronaca politica. Bruno Vespa ha definito "vegana" la riforma costituzionale proposta dalla presidente del Consiglio visto che non tocca minimamente le prerogative del capo dello Stato così come Canettieri ha ironizzato sulla dialettica interna al Pd che "non manca ogni giorno di dare una notizia". Il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, sollecitato da Vespa sui due conflitti in corso, ha lamentato che la guerra in Ucraina sia di fatto uscita dai radar dei giornalisti mentre su Israele ha detto che lo Stato ebraico avrebbe fatto bene a "cercare di coalizzare un supporto internazionale più ampio di quello che ha fatto" evitando bombardamenti che difficilmente sono "chirurgici" dato il contesto di Gaza.

Premio speciale del Guidarello alle redazioni romagnole de Il Resto del Carlino per l'informazione durante l'alluvione di maggio 2023

Riconoscimento speciale al Carlino per gli articoli sugli allagamenti

L’informazione ha avuto un ruolo essenziale nella gestione dell’alluvione. Sia per informare i cittadini sia per portare ‘fuori’ la realtà che stava affrontando la Romagna. Un premio speciale nell’ambito del Guidarello è stato assegnato alle redazioni romagnole de Il Resto del Carlino che hanno seguito passo passo la cronaca di quei giorni. Il premio è stato assegnato "per la copertura giornalistica assicurata agli eventi alluvionali e tramite questo riconoscimento l’associazione degli Industriali della Romagna omaggia con gratitudine l’impegno e la sensibilità di tutti i cronisti e le croniste delle testate del territorio impegnate sul campo, a conferma della vitalità della cronaca locale e della sua importanza per tutta la comunità”.

Sul palco dell’Alighieri, oltre al vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini, sono saliti Andrea Degidi, caposervizio del Carlino Ravenna, Emanuele Chesi, caposervizio del Carlino Cesena, Marco Bilancioni, caposervizio del Carlino Forlì e Carlo Cavriani, caposervizio del Carlino Rimini.