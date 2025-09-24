Guidarello, una statua che fa sognare

Cinquecento anni portati egregiamente: l’enigmatico volto di Guidarello Guidarelli, maschera sepolcrale cinquecentesca di Tullio Lombardo, continua a far sognare. La statua, custodita al Museo d’arte della città, sarà protagonista nel fine settimana di una serie di appuntamenti che celebrano questo anniversario speciale, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio 2025.

Un’occasione per ripercorrere, tra mistero e romanticismo, la storia di un cavaliere, soldato di ventura, che combatté anche per i Borgia e che morì, in circostanze mai del tutto chiarite, nel 1501. Che sia morto in un duello scoppiato per amore, o per una preziosa camicia prestata e mai restituita, è difficile saperlo, ma poco importa perché ormai la figura di Guidarello Guidarelli, qualunque fosse la sua storia, è entrata nella leggenda. In tempi moderni al suo volto era legata, e lo è tuttora, una convinzione, che chi fosse riuscito a baciarlo si sarebbe sposato entro l’anno. Un mito creato probabilmente ad arte che è sopravvissuto fino ad oggi, anche se le ammiratrici devono accontentarsi, ora, di ammirarlo da lontano perché, a forza di baciarlo, il povero Guidarello rischiava di consumarsi. Ma di baci ne ha ricevuti tanti, al punto che a metà degli anni Cinquanta l’Accademia di Belle Arti, allora in via Baccarini dove ora è la Classense, decise di imporre il divieto di avvicinarsi e per un certo tempo l’originale fu portato al sicuro nei sotterranei e al suo posto fu esposta una copia.

Nel 1970 la statua da via Baccarini fu trasferita in via di Roma alla Loggetta Lombardesca, oggi Museo d’arte della città, dove si trova tuttora e dove, nel 2018, è stato inaugurato un nuovo allestimento della galleria che la ospita. Di storie sulla statua del Guidarello se ne sono sempre raccontate tante, alcune vere, altre meno, come quella della turista americana che, secondo un vecchio custode dell’Accademia negli anni Settanta, avrebbe chiesto di poter rimanere una notte nella sala che custodiva la statua. Risale al 2017 la seconda e, al momento, ultima trasferta del Guidarello dopo quella parigina degli anni trenta. Nel 2016 è stato prestato per la mostra alle Scuderie del Quirinale a Roma sull’arte che in epoca napoleonica prese la via della Francia. Dopo l’esposizione al Petit Palais di Parigi era stato deciso infatti che l’opera non sarebbe andata più da nessuna porta perché al ritorno era risultata danneggiata e con rimanenze di gesso, come se ne avessero fatto un calco senza poi ripulirla a dovere.

Descritta nei diari di chi nell’800 faceva tappa in Italia e a Ravenna per il grand tour, nel 1970 ha ceduto anche alle lusinghe del cinema, appare infatti nel film ‘La ragazza di latta’ di Marcello Aliprandi e nei titoli di testa la protagonista, Sydne Rome, si china sulla statua per baciarla, neanche a dirlo, sulle labbra. Ma in tempi più recenti, nel 2010, è stato il collettivo artistico milanese Alterazioni Video a portare ancora una volta il Guidarello agli onori delle cronache in maniera del tutto inaspettata girando, a sorpresa, un video a luci rosse con protagonisti la statua del condottiero e una giovane e bellissima attrice hard.