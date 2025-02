Guido Ceroni e le sue storia sulla Resistenza

Alle ore 18, Guido Ceroni sarà alla libreria Libridine in viale Baracca 91 per presentare il suo libro ’Ora e sempre, storie dalla Resistenza’, un viaggio indietro nel tempo e nella memoria per ricordare i protagonisti di una "guerra feroce", "senza un fronte", combattuta nei nostri territori a partire dal 1943. Nei capitoli del libro si intrecciano storie, persone, luoghi e azioni che Ceroni rievoca avvalendosi di racconti di prima mano e di informazioni reperite dalle carte dell’archivio storico della Resistenza. Questa presentazione, che vedrà l’autore dialogare con lo storico Paolo Cavassini, è parte delle Giornate da Libridine, la rassegna culturale ideata dalla Cooperativa San Vitale per dare visibilità a personaggi del territorio.