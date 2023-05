Guido Ceroni sulle orme di Hemingway per i ‘MalFattori’

Alle ore 18, presso il Mercato Coperto, Guido Ceroni chiude la rassegna de ’I MalfAttori’ presentando ‘Caro vecchio Hemingway… Lo scrittore, il personaggio, il mito, l’oblio’.

Per molte generazioni del ‘900 Ernest Hemingway è stato un mito, sia per il suo modo di scrivere, scarno, essenziale, crudo, sia per le materie che trattava nei suoi romanzi e racconti. Storie di guerra, di avventure, di vita quotidiana e anche di “bella vita”. Spesso allo scrittore si era sovrapposto il personaggio, che ebbe un successo da star del cinema, fino a precipitare nella depressione che lo portò al suicidio. Cosa resta oggi di quel personaggio? E, soprattutto, dello scrittore e delle crude verità che sapeva raccontare? È quello che si cercherà di capire. Letture a cura di Ilaria Cerioli.

Ingresso libero.