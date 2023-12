Guido Felipe Sant’Anna, l’astro nascente del violino

Il violinista Guido Felipe Sant’Anna, 18 anni, sarà il protagonista del Concerto di Natale promosso da Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Ravenna domani alle 21 nella Basilica di San Francesco. Insieme alla Young Musicians European Orchestra diretta da Luciano Siani (23 anni), l’artista eseguirà il Concerto K218 in sol Maggiore per violino e orchestra di Mozart e il Preludio e Allegro nello stile di Pugnani di Fritz di Kreisler.

Nato in Brasile, vincitore di numerosi concorsi internazionali, il violinista sembra destinato ad essere una delle stelle del concertismo della sua generazione. "Lo avevo sentito sul web su segnalazione di alcuni musicisti della nostra Orchestra e me ne aveva parlato con entusiasmo Uto Ughi, ma prima di vederlo alle prove non mi ero reso conto pienamente delle straordinarie doti di questo giovanissimo artista; erano anni che un solista non mi emozionava così", dice il Maestro Paolo Olmi.

Il programma di domani sarà completato dalla Suite n. 3 dalla raccolta “Antiche Arie e Danze per Liuto” di Ottorino Respighi e da 3 canzoni di Natale eseguite dal Coro Zorynka dei Bambini di Ternopil insieme ai Cori delle Scuole Guido Novello, Mario Montanari, Filippo Mordani, della Scuola Media di Tredozio. Una anteprima sarà effettuata sempre nella Basilica di San Francesco alle 14.45 con la presenza del Coro della Scuola Montanari e il Piccolo Coro dei Bambini “Fispironco”. Biglietti per il concerto serale disponibili presso la biglietteria del Teatro Alighieri (teatroalighieri.org); per l’anteprima pomeridiana, biglietti al prezzo promozionale di 1 euro disponibili sul circuito vivaticket e dalle 14 alla Basilica di San Francesco.