Gulmini, un marinaio alla Cgil: "Dalla scuola nautica al sindacato. Poi in giro per l’Europa con Tebe"

Venne chiamato alle armi a fine 1942, la guerra aveva già infiammato il mondo da Pearl Harbor a Stalingrado, Usa, Inghilterra, sovietici e tanti altri stavano concentrando le forze per liberare l’Europa dai nazisti: per Luciano Gulmini ben fosche erano le prospettive e maggiore era la rabbia avendo consapevolezza diretta dell’abominio della dittatura fascista che già da tempo aveva preso di mira il padre. L’8 settembre lo sorprese a Napoli, al corso per segnalatore della Marina e fra mille rischi riuscì a tornare a casa risalendo l’Italia e già pochi giorni dopo la liberazione di Ravenna entrò nell’allora sindacato unitario Cgil appena ricostituito e ne divenne ‘cassiere’ maneggiando rotoli di ‘Am Lire’ e poi rotoli di lire, per trent’anni. La stessa attività l’ha svolta poi alla Federazione del Partito comunista. E nel frattempo, lui e la moglie hanno girato l’Europa in scooter e in 500. Ad agosto compirà cent’anni. L’Associazione Marinai d’Italia gli prepara una grande festa!

Lei è uno dei pochi che ancora può raccontare di aver maneggiato le ‘Am Lire’, la moneta stampata dagli Usa e diffusa in Italia dal Comando Alleato…

"Diciamo che forse sono l’unico che ancora può raccontare di averne maneggiati rotoli su rotoli, soprattutto da dieci e da cento lire. Ma c’erano anche quelle da una lira e quelle da mille lire. Andavo in banca con addosso un giubbone militare e le tasche interne le riempivo di banconote, poi tornavo alla Cgil".

Quando fu e che ruolo aveva?

"Era l’8 dicembre del ‘44, quattro giorni dopo la cacciata dei nazifascisti dalla città quando cominciai ad aiutare altri a rimuovere le macerie degli edifici distrutti dai bombardamenti, conobbi Luigi Fuschini e Pio Sintoni, erano del sindacato unico, la Cgil che giorno dopo giorno si strutturò sempre più e io entrai a farne parte e mi affidarono l’incarico di prelevare dalla banca il denaro necessario per la gestione del sindacato. E le banconote, allora, erano le Am Lire".

L’ufficio del sindacato dov’era?

"Al palazzo degli Spreti in via Paolo Costa, alla Casa del Popolo. In Cgil sono rimasto per 34 anni e sei mesi. Naturalmente con il passare degli anni non andavo più in banca a ritirare il contante, ma il mio ruolo è sempre rimasto quello dell’ufficio pagatore. Poi sono andato a fare lo stesso lavoro alla Federazione provinciale del Pci. Ci sono rimasto vent’anni".

Facciamo un passo indietro, a quando è nato...

"Era il 22 agosto del 1924, due anni dopo la marcia su Roma di Mussolini e dei fascisti. A breve quindi compirò cento anni, un secolo! E mia moglie, Tebe, ne ha 96. Per fortuna la salute ci assiste".

Mi dica dei suoi genitori e della sua adolescenza…

"Il babbo si chiamava Huber, la sua famiglia veniva dal Rodigino, ma era conosciuto come Oberdan, mentre la mamma era ravennate purosangue, si chiamava Dolores Benini. Durante il fascismo, il babbo è stato perseguitato, il prefetto lo ha diffidato e segnalato al questore come ‘comunista’ e i fascisti lo hanno anche picchiato. In quegli anni abitavamo in via Luca Longhi, ho frequentato le elementari ‘Mordani’, le medie e poi sono andato alla scuola nautica".

Le piaceva andare per mare…?

"Beh, certo, pensi che col babbo e la mamma si andava al mare a Porto Corsini in bicicletta, su via D’Alaggio a fianco del Candiano…ricordo che ci si fermava a mangiare alla trattoria Uciletti. Detto questo la scelta della scuola nautica fu un po’ una necessità per via della posizione avversa al fascismo del babbo e anch’io non avevo proprio nessuna intenzione di iscrivermi al partito. Direttore della scuola nautica era l’ammiraglio Caroli, anche lui non proprio entusiasta del fascismo. Fu lui a consigliare a mio padre di mandarmi nel suo istituto".

Dove era la sede della scuola?

"Nel palazzo della Casa Matha. Li andavamo a lezione, poi in estate ci trasferivamo a Porto Corsini e si faceva pratica nel Candiano e anche in mare aperto, verso nord o verso sud. Ci addestravamo sia con le vele sia con i remi, barche con dodici rematori. Conclusi i tre anni all’istituto nautico, arrivò la cartolina per il servizio militare. Eravamo oltre la metà del ‘42, l’Italia era in guerra da due anni".

Dove fu mandato?

"Ovviamente ero in Marina, prima a Venezia, poi dopo qualche mese a Napoli alla scuola segnalatori, quelli che comunicano con le bandierine…e intanto erano cominciati i bombardamenti a tappeto. La mattina dell’8 settembre dopo l’arresto di Mussolini fu il caos, con il re, Badoglio e tanti altri che il 10 abbandonarono Roma per Brindisi e noi che non sapevamo cosa fare né dove andare. La caserma in cui ero si trovava fuori Napoli, lungo l’Appia. Rimasi lì per due settimane, poi decisi di tentare la sorte e provare a risalire l’Italia".

Con il rischio dei rastrellamenti dei tedeschi che si erano già mossi in forze per resistere all’avanzata degli Alleati.

"Ovvio che avevo gettato la divisa, ma se fossi stato scoperto mi avrebbero deportato in Germania nei campi di lavoro, ma ho avuto fortuna e sono anche stato aiutato dalla gente, mi davano da mangiare; ricordo a Sessa Aurunca, a San Giuliano. In queste zone sfuggii a un rastrellamento grazie a un fornaio, mi nascose dentro al forno, era ancora caldo… passati i tedeschi rimasi nascosto nel panificio per alcuni giorni, poi riuscii a raggiungere la ferrovia e a salire su un vagone…".

Destinazione?

"Arrivai a Bologna, ricordo la locomotiva e il fumo nero che usciva dal camino…si fermò a San Rufillo, scesi e avrei voluto raggiungere la stazione principale per proseguire verso Ravenna…c’erano tedeschi ovunque, una persona mi mise in guardia, mi disse di non andare alla stazione, c’era pericolo di essere arrestati e deportati. Così mi incamminai a piedi, poi riuscii a salire su un treno e raggiunsi Ravenna. Erano i primi di ottobre. In stazione trovai il babbo, c’era spesso nella speranza di vedermi spuntare da un treno…".

Ravenna venne presto occupata dai nazisti…

"Già e seguii il consiglio del babbo, di stare nascosto. E non era neppure molto facile perché c’erano i bombardamenti, si doveva uscire di casa, cercare rifugio. Sfollammo in periferia, nel borgo San Rocco dove abitava una zia, ma anche lì arrivarono le bombe. Fu un anno drammatico. Poi la liberazione della città, che grande emozione! La ripresa, il lavoro di cui le parlavo, il matrimonio con Tebe Ferrari…".

Quando?

"Nel 1950, avevo 26 anni. Tebe lavorava come commessa in un grande negozio di scarpe in via Gordini, poi ne è diventata la gerente. Ci siamo sposati in Comune, abbiamo comperato questo appartamento in uno dei condomini costruiti da Cmc e Coop Mezzano qui in via Nievo, sembra nuovo, costruivano bene all’epoca. L’abbiamo pagato con un mutuo in 30 anni. Abbiamo deciso di non avere figli e di girare l’Europa, prima in Lambretta, poi in 500. Siamo andati un po’ ovunque, anche nei paesi dell’Est, quante avventure! Oggi invece con l’auto andiamo a Lido Adriano al mare, guido io, spero tanto che mi rinnovino la patente, ho la visita a breve". Carlo Raggi