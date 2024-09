Guzzo trascina la Consar. Ok il test precampionato a Siena

Buon successo per la Consar, alla vigilia dell’inizio del campionato, che espugna 3-1 (25-21, 25-21, 19-25, 25-20) il PalaEstra di Siena, battendo la formazione locale dell’Emma Villas, che milita sempre in A2 come i ravennati, e che, comunque, resta un avversario non semplice da affrontare. Tra i ravennati, bene gli ex senesi Alessio Tallone e Riccardo Copelli, il primo autore di 16 punti, il secondo di 9.

Tra i bizantini il top scorer di un match lottato ma mai davvero in discussione, è stato l’opposto della Consar, Tommaso Guzzo, autore di 19 punti con il 59~ di positività in ricezione e il 41% in attacco e ben 3 muri messi a segno, sui 10 totali conquistati dalla Consar. La formazione ravennate è partita schierando Tallone opposto ad Ekstrand come schiacciatori di banda, Canella e Copelli centrali, Russo in cabina di regia e, naturalmente, il padovano Guzzo opposto.

Primo set sempre sul filo di lana, deciso da un allungo finale dei ravennati che prima si portano sul 21-18 per chiudere poi 25-21. Più netto il dominio romagnolo nel secondo parziale (16-11 e 21-16) mentre nel terzo è Siena a imporsi piuttosto nettamente. Molto equilibrato il quarto set con Ravenna che piazza lo scatto finale (da 21-19 a 25-20) dopo un inizio più favorevole ai toscani.

u.b.