Ha aperto l’osco di Russi

Ha aperto l’osco Maccabelli, ospedale di comunità di Russi. Lo ha comunicato ieri l’Ausl Romagna, specificando che è già operativo. Situato nella casa della comunità in piazza Farini 39, è interdistrettuale: potrà quindi accogliere pazienti da tutti i distretti sanitari della provincia, ovvero Ravenna, Lugo e Faenza.

L’ospedale di comunità è una struttura di cure intermedie che ha un ruolo tra l’assistenza domiciliare e il ricovero ospedaliero. Accoglie in particolare pazienti segnalati da un medico che necessitano di assistenza ma non tale da essere ricoverate in ospedale, in modo che non si aggravino, oppure pazienti dimessi dall’ospedale che hanno superato la fase acuta ma necessitano ancora di essere seguiti per recuperare la loro autonomia. L’attivazione dell’ospedale di comunità avverrà progressivamente, con un utilizzo iniziale di 10 posti letto, fino ad arrivare alla capienza massima di 20 posti letto nelle prime settimane di giugno.