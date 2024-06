Ha chiuso la tabaccheria in piazza. E ora si cerca un nuovo titolare

Da alcuni giorni la tabaccheria Baldini Babini, al civico 8 nella centralissima piazza della Libertà a Faenza, sotto al portico di fronte alla Basilica Cattedrale, presenta la saracinesca abbassata e un cartello recante la scritta "cedesi attività". Una chiusura per certi versi improvvisa che non è passata inosservata a molti cittadini e ai residenti del centro faentino. La rivendita di sali e tabacchi numero 3 infatti è un’attività storica che per molti anni è stata un punto di riferimento per tutti coloro che si trovavano a transitare da quelle parti. Dal 1995 è stata gestita da Anna Maria Francesconi, la quale trent’anni fa era subentrata nella gestione dell’esercizio familiare, mantenendo il nominativo della Tabaccheria Baldini Babini. Nel corso degli anni, poi, anche la figlia aveva contribuito alla gestione dell’attività, punto di riferimento non solo per i tabagisti che lì potevano trovare una grande scelta di sigarette, sigari, trinciati e articoli specifici per fumatori, ma anche per il resto della cittadinanza visto che l’esercizio fungeva anche da ricevitoria, cartoleria e vi si potevano trovare anche articoli da regalo. Le due tabaccaie, madre e figlia, oltretutto erano divenute negli anni molto conosciute.

Ai quesiti di questi giorni sul futuro dell’attività, si è purtroppo aggiunta la notizia della scomparsa della titolare, che mercoledì si è spenta a 81 anni.