Si abbracciano e si sussurrano qualcosa all’orecchio. Non poteva mancare l’ex sindaco, ora presidente della Regione, Michele de Pascale. "Alessandro è un amico", dice di lui. "Ha fatto una grande campagna elettorale, presentando la sua visione della città da qui ai prossimi dieci anni e i cittadini lo hanno premiato". Segno che il Pd non intende mollare l’osso prima del 2035. Grazie a questo "i cittadini lo hanno premiato". I giornalisti gli chiedono se ora Ravenna avrà due sindaci. "Ma no (ride), di sindaco ce n’è sempre uno. Sono qui a festeggiare da ex sindaco e da amico di Alessandro". La Regione avrà un occhio di riguardo per Ravenna? "La Regione tratta tutti i Comuni nello stesso modo. Certo, in Regione conosciamo bene i problemi della città..". C’è un atro ex sindaco, Vidmer Mercatali: "Ravenna è in buone mani. Sarà il sindaco di tutti".