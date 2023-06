"Ha lucrato sulla pandemia" Arrestato l’ex parlamentare Pini

Prima vendeva bibite, ma per un appalto di mascherine da 6 milioni di euro, in piena pandemia da Covid, aveva trasformato la propria azienda. A distanza di due anni e mezzo i nodi stanno venendo al pettine e Gianluca Pini, ex parlamentare della Lega, ancorché della corrente maroniana e da ultimo feroce oppositore di Salvini, è finito in carcere nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Forlì e della Dda di Bologna. Risponde di frode in concorso nelle pubbliche forniture e corruzione. L’indagine era partita da un sequestro di 43 chili di cocaina, nell’ambito delle quali erano emerse conversazioni tra Pini, che aveva concluso il mandato parlamentare nel 2018 dopo averlo iniziato nel 2006, e tale Gianluca Fiore, coinvolti nell’acquisizione di uno stabilimento balneare a Cervia, al fine di partecipare a un bando del Comune per l’affidamento della concessione dello stabilimento del Grand Hotel. Da subito, secondo gli inquirenti, erano emersi indizi del fatto che entrambi fossero a conoscenza, tramite contatti con i dirigenti comunali di Cervia, dei contenuti della procedura del bando. In seconda battuta emerse che Pini era coinvolto nella commessa di una maxi fornitura di mascherine affidata nel marzo 2020 alla società Codice Srl – con sede a Fusignano – dell’ex deputato da parte dell’Ausl Romagna.

La vicenda fu dibattuta anche in consiglio comunale a Ravenna, allorché, rispondendo a un’interrogazione della Pigna, l’allora commissario Ausl, Marcello Tonini, giustificava quella fornitura al contesto di "un momento di piena crisi di approvvigionamento dei dispositivi di protezione" in una "fase drammatica" dell’emergenza sanitaria. "Non si deve guardare a quei giorni con gli occhi di oggi", avrebbe poi aggiunto il sindaco de Pascale, ritenendo in buona fede che l’Ausl avesse agito "come sempre in maniera appropriata". Ma vi era già un campanello d’allarme che non fu sentito. Stonava il fatto, soprattutto, che da una visura camerale chiesta dalla Pigna, l’attività prevalente dell’azienda di Pini fino a poco tempo prima fosse quella del commercio di alimentari e bibite. Pini, all’epoca, giustificò il cambio di brand col fatto che avesse buone conoscenze del mercato estero.

Ecco, adesso, le risultanze dell’inchiesta, da cui scaturirono altri arresti per droga, filone nel quale l’ex leghista non è coinvolto. Lo si accusa, piuttosto, di avere rappresentato falsamente all’Ausl Romagna di avere la possibilità di reperire 3 milioni e 300mila mascherine chirurgiche con caratteristiche di certificazione Ce e filtraggio del 99%. In concorso con Gianluca Prati, responsabile del Magazzino unico dell’Ausl e direttore dell’Esecuzione del contratto pubblico di fornitura affidato alla Codice srl, avrebbe autoredatto in data 1 aprile 2020 un “parere favorevole“, inducendo la responsabile della farmacia centralizzata dell’Ausl Romagna a ritenere che quelle mascherine fossero conformi ai requisiti: quest’ultima, secondo gli investigatori, avrebbe così espresso un parere senza aver visto né i certificati né i prodotti prima della stipula del contratto. Il Prati avrebbe invece omesso di controllare la genuinità della certificazione, di riferire alla responsabile Ausl del Rup – responsabile unico di procedimento –, nonché dirigente dell’Unità Acquisti, che quelle mascherine erano in realtà prive di valido marchio Ce, nonché i ritardi nella consegna dei singoli lotti. Lo stesso avrebbe detto a Pini cosa scrivere nelle e-mail ed è accusato di avere manipolato la rendicontazione contenuta nel database dell’Ausl. La dirigente Ausl, in ragione di ciò, avrebbe dato credito a Pini, che conosceva personalmente e lo riteneva, disse agli investigatori, "una persona molto seria".

Lorenzo Priviato