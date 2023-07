Ha riaperto il ponte mobile, riaccesa la ztl in via Di Roma

In seguito alla conclusione dei lavori e alla conseguente riapertura del ponte mobile sul Candiano avvenuta ieri mattina, da parte dell’Autorità di sistema portuale, proprietaria e titolare della gestione del ponte, viene contestualmente ripristinata la precedente viabilità e riattivata la zona a traffico limitato di via di Roma (ore 14.45 di ieri). Quindi tutto torna nella normalità, almeno si spera.

La svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma non è più quindi consentita a tutti, ma solo agli aventi titolo a transitare in ztl. Il varco Sirio tra le due vie sarà pertanto nuovamente attivo con modalità sanzionatoria.

Si chiude quindi, salvo ennesimi colpi di scena, la telenovela del ponte mobile. Chiuso per un mese fra maggio e giugno per lavori. Poi chiuso ancora per qualche giorno per permettere nuovi interventi. E chiuso di nuovo qualche giorno fa. Speriamo di non riparlarne più.