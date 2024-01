Ha riaperto la Capucci. Era stata colpita a maggio

Nuovo anno, vecchia scuola. Finalmente. È stata infatti riaperta la scuola dell’infanzia Capucci, in via Gherardi. Come noto, l’edificio era stato colpito dall’alluvione di maggio e i lavori necessari al ripristino hanno impedito ai bambini non solo di terminare lì l’anno scolastico 2022/2023, ma anche di ripartire a settembre. In questi mesi infatti le sezioni della scuola dell’infanzia sono stati divisi tra la scuola dell’infanzia statale Fondo Stiliano (dove erano stati collocati i più piccoli) e i locali messi gentilmente a disposizione all’interno del centro sociale Il Tondo, dove hanno trovato spazio i bambini più grandi.

La riapertura della scuola, avvenuta ieri mattina in occasione del rientro in classe dopo le vacanze di Natale, è stata possibile grazie al sostegno della fondazione Specchio dei Tempi, presente con il proprio direttore Angelo Conti assieme a Maria Versaci ieri mattina nella scuola per il grande rientro. Ad accogliere i bambini e le loro famiglie c’erano anche il sindaco Davide Ranalli, il vicesindaco e assessore alla Scuola Luigi Pezzi e l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori. I piccoli che frequentano la Capucci sono in totale 130: per alcuni la giornata di ieri è stata un gradito ritorno nella propria scuola, per altri – i più piccolini – si è trattato di un esordio, dopo aver trascorso i primi tre mesi dell’anno scolastico alla Fondo Stiliano.

"L’alluvione aveva reso inutilizzabile il pavimento della scuola Capucci, al di sotto del quale era collocato l’impianto di riscaldamento – scrive il Comune in una nota –. Per questo, dopo aver rimosso i legni che costituivano la precedente pavimentazione, è stato necessario sostituire il pannello radiante e posare infine il nuovo pavimento. Nei mesi di chiusura sono stati realizzati anche i lavori di consolidamento antisismico finanziati dal Pnrr, l’intervento sarà completato la prossima estate durante le vacanze".

È stata una bella mattinata di sorrisi dopo mesi turbolenti in cui il Comune ha dovuto affrontare le conseguenze dell’alluvione sulla scuola, oltre che su molti altri edifici. E, in senso più generale, la battaglia non è certo ancora finita. "Non finiremo mai di ringraziare Specchio dei Tempi per questo intervento che permette di riportare bimbi e personale nel loro edificio naturale – ha detto il sindaco Davide Ranalli – . Ai ringraziamenti aggiungo la scuola dell’infanzia statale Fondo Stiliano e la dirigente Federica Serenari per l’ospitalità di questi mesi e il direttivo del centro sociale Il Tondo che, ben consapevole dei bisogni, ha messo a disposizione gli spazi. In questo modo i bimbi hanno vissuto un inizio anno sereno. Grazie ai nostri uffici, il settore 0-6 e l’Ufficio tecnico, per il grande lavoro che ha portato a questo risultato".