Ha sede a Voltana un sito dedicato al motorsport

Pochi lo sanno, ma Voltana è il centro di www.italiaracing.net, il sito internet presente sul web da 21 anni, e interamente dedicato al motorsport.

Un lavoro che ha in Massimo Costa il suo storico direttore e ideatore. Che scrive dal 2002 anche per Autosprint e dal 2019 per il quotidiano di Roma, Il Messaggero.

Costa, come è nato tutto?

"Nel giugno 2001 io e i miei colleghi siamo rimasti senza lavoro. Gli editori del settimanale Rombo, con sede a Bologna, per cui lavoravo come redattore dal 1992, avevano chiuso il giornale. Con Minghetti e Semeraro, due ex di Rombo, abbiamo reagito fondando nel gennaio 2002 una società, sempre a Bologna, di nome Inpagina. Per altri editori abbiamo realizzato alcune riviste (Tuttopista, Controsterzo). A me venne l’idea di creare un sito internet interamente dedicato alle corse. E così è nato Italiaracing. In Italia mancava un website che si occupasse giornalmente di notizie dalla F1 in giù. E subito è stato un gran successo".

Immagino molto impegnativo. "Un sito internet di informazione è un perenne neonato, devi seguirlo ora dopo ora. In questi 21 anni abbiamo avuto tanti bravi collaboratori e grazie agli sponsor siamo sempre presenti nelle piste di tutta Europa per seguire le varie categorie. Cosa che non fa nessuno in Italia e questo segna la differenza".

Come siete cresciuti?

"Inizialmente c’eravamo solo noi in Italia, in Europa c’era, e c’è tuttora, l’inglese Autosport. A differenza di loro che dedicano molto spazio alla F1, noi abbiamo continuato a spingere, oltre che sulla F1, su tutte le serie addestrative e per questo siamo molto seguiti".

Quante visite avete nel sito? "Una media di 35-40mila accessi giornalieri".

E’ cambiato qualcosa negli ultimi anni?

"Da ormai una decina di anni c’è stata l’esplosione del web, sono sorti molti siti o blog di motorsport fatti da ragazzi che si inventano grandi esperti di F1 pur non essendo mai entrati in un paddock o in una sala stampa, non avendo fatto la classica gavetta come noi. Una improvvisazione che fa male e che crea confusione".

Poi, la Inpagina ha chiuso.

"Alla fine del 2019, Minghetti si è ritirato e Semeraro si è dedicato alla sua grande passione, il tennis, per cui scrive da sempre per La Stampa ed ora è direttore di Tennis Italiano. Così, ho preso Italiaracing spostando la sede legislativa da Bologna a Voltana".

Come ha iniziato la tua avventura nel giornalismo?

"Sognavo fin da bambino di raccontare le corse. Ho cominciato con un settimanale sportivo di Ravenna, Match, poi con Bassa Romagna diretto dal compianto Camerini. Un giorno ero a Imola per seguire la Minardi F1 e mi sono presentato a Pino Allievi, il grande inviato della Gazzetta dello Sport, mostrandogli alcuni articoli. Mi ha preso in simpatia e mi ha fatto scrivere nel ’91 per loro. Non ci potevo credere. Poi, l’anno dopo mi ha preso Sabbatini, direttore di Rombo. Mi girava la testa, non ci credevo".

Dunque è in pista da 33 anni ormai…

"E ancora mi emoziono. Ho seguito da inviato 34 GP di F1 e centinaia e centinaia di gare di formule minori in tutta Europa, anche Brasile, Stati Uniti, Dubai, Canada e Giappone. Ho aiutato nella crescita alcuni piloti e con uno di questi ‘abbiamo’ vinto gare di F3 europea. Momenti unici. Ora gestiamo due ragazzi nella Formula 4 francese".

Luigi Scardovi