Ha vinto la voglia di cambiare

Sul risultato delle elezioni dell’Ordine dei medici interviene la segreteria aziendale del sindacato Anaao Assomed Ausl Romagna.

"Le elezioni – si legge in una nota – per il rinnovo delle cariche dell’Ordine dei Medici di Ravenna appena conclusesi rappresentano un momento di trasformazione significativa per il contesto sanitario e politico locale. Con la fine della lunga leadership di Falcinelli, in carica dal 1997, prende forma un nuovo corso segnato dall’affermazione della lista Futura, ispirata e sostenuta da Anaao, sindacato di riferimento dei medici ospedalieri...".