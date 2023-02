Esito senza sorprese per il voto delle primarie Pd nelle sezioni cittadine, dopo che la stragrande maggioranza del gruppo dirigente locale dei Dem si era dichiarata apertamente sostenitrice della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale. I riusltati definitivi diffusi sabato dalla federazione cesenate del Partito Democratico vedono Stefano Bonaccini primo per distacco con 292 voti (59,47%), seguito da Elly Schlein 125 ((25,46%), Gianni Cuperlo 55 (11,20%) e Paola De Micheli 19 (3,87).

In tutto gli iscritti votanti sono stati 497 e ci sono state sei schede nulle. Gli iscritti al partito democratco cesenate sono 2.100, quindi ha votato un iscritto su quattro. Hanno partecipato al voto anche una trentina di iscritti ad Articolo 1. Il voto ha coinvolto 26 circoli del Cesenate, circa la metà a Cesena; varie assemblee si sono tenute con due o più circoli accorpati, ad esempio quelli di Bagno di Romagna e Verghereto. I due candidati più votati al ivello nazionale, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, si contenderanno la segreteria nazionale del Pd alle primarie domenica 26 febbraio in cui potranno votare anche i non iscritti, che si riconoscono nei valori del Pd.

A sostegno di Bonaccini si erano dichiarati fin dall’inizio il sindaco cesenate Enzo Lattuca e gli altri sindaci democratici, i consiglieri regionali Lia Montalti e Massimo Bulbi. L’assessora Francesca Lucchi è stata coordinatrice del comitato pro Bonaccini. Il comitato per Schlein è guidato da Luca Bussandri e ha l’appoggio dell’ex assessore Daniele Gualdi. L’ex deputato Sandro Brandolini si è schierato per Cuperlo.