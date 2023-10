Halloween a Borgo Montone. Magia e attrazioni ‘mostruose’

Fervono i preparativi tra i volontari e i cittadini di Borgo Montone per la grande festa di Halloween, organizzata con la compartecipazione del Comune (Asssessorato al Decentramento).

La tradizione, iniziata nel 2007 e dedicata alla paura ma soprattutto pensata per i bambini e le famiglie a spasso per il paese, "senza botti e fumogeni – specificano gli organizzatori che hanno chiesto un’apposita ordinanza al Comune – che, tutti mascherati, si divertono fra scherzie un po’ di paura".

Il tutto con entrata alle 18 a offerta libera, per "contemplare le case addobbate e illuminate – sottolinea la nota –, far man bassa di dolcetti e caramelle con il dolcetto o scherzetto. Ci sarà il concorso a premi per le case più belle e originali, valutate dalla giuria". A questo proposito sono in palio sei buoni ristorante (Il MolinettoAgriturismo Martelli) e due buoni supermercato Coop 3.0.

Alcune delle varie attrazioni in programma il prossimo 31 ottobre sono la bocca della verità per i bambini, la biciclettata del terrore lungo le vie del quartiere, fino alla misteriosa casa delle streghe. E ancora vampiri, zombie e fantasmi, anche in pineta, con giochi di luci e tanti scherzi da far venire la pelle d’oca.

Inoltre sono previsti tre spettacoli di magia davanti a farmacia-casa La Perla, un grande cimitero con tanti personaggi famosi e la bara con il tema ‘La Pace’.

"E – prosegue la nota – ricorderemo l’alluvione di maggio che ha colpito tante famiglie e aziende della Romagna".

Ci saranno due punti ristoro con pizza, pane e nutella e popcorn per i bambini, ma anche cappelletti al ragù, piadina con salumi, panini con salsiccia, ciambella e vin brulè. Saranno poi aperti la piadineria Arcobaleno, il forno New Generation e il bar.