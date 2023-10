Halloween: a Ravenna festa per tutti

Per i bambini, ma anche oper i grandi, torna la festa di Halloween. Mostri, personaggi strani e inquietanti, maschere spaventose ed esperienze paurose, ma tutto in una versione a misura di bambini e famiglie. Dopo il successo deloo scorso anno, il centro storico di Ravenna si animerà nuovamente con ’Ravenna Halloween’, raddoppiando però l’offerta del 2022 che si svilupperà lunedì 30 e martedì 31 ottobre. Due giornate dunque con ‘Halloween in Piazza’ organizzato dall’associazione Tralenuvole. Il 30 ottobre dalle 15 laboratori creativi in piazza del Popolo. Due stand, uno come Casa dei Fantasmi ed una come Casa delle Streghe. Con ‘Mantelli neri come il buio della Notte’ una vera sarta aiuterà a creare il travestimento perfetto, con ‘Zucche e Zuccone’ si intaglieranno insieme le zucche e ogni partecipante avrà a disposizione una candelina da inserire a lavoro ultimato, prima che una giuria premi il lavoro più simpatico. E sempre il 30 ottobre letture animate, giochi e piccole creazioni dalle ore 16 alle 18, conclusi con aperitivo e merenda in collaborazione con Mercato Coperto e con la fornitura di biscotti di Deco Industrie.

Il 31 torna la ’Caccia al Tesoro’ per le vie del centro. Dalle 15 allo stand delle streghe in piazza del Popolo sarà possibile ritirare la mappa e raggiungere le tappe del gioco fra enigmi e caramelle, con il coinvolgimento degli esercenti affiliati a Spasso in Ravenna. E tra i premi finali anche una medaglia artigianale realizzata da ’Guarda che roba’, laboratorio della Coop S. Vitale.

E sempre martedì 31, grazie al coinvolgimento anche dell’Accademia del Musical di Ravenna, piazza del Popolo si animerà con un intervento danzato e musicale che accompagnerà le persone in una parata “spaventosa” per via Mazzini fino a raggiungere Borgo San Rocco, con un crescendo di coinvolgimento e spettacolarizzazione. La performance sarà realizzata da ragazzi frequentanti i corsi di canto, danza e recitazione dell’Accademia che svolge la sua attività didattica al Mikrokosmos in via Borghi.

Per tutti i laboratori e la “Caccia al Tesoro”, da venerdì 13 ottobre sarà possibile effettuare la prenotazione sulla piattaforma nel sito web www.associazionetralenuvole.it (info tel. 370.3083416).

E tra le collaborazioni, anche un ulteriore coinvolgimento del parco divertimenti Mirabilandia che anche quest’anno presenterà un programma interamente dedicato ad Halloween e che metterà a disposizione un coupon sconto per l’ingresso al parco in un giorno a scelta fino al 5 novembre. Ulteriori buoni sconto saranno proposti dagli esercenti di Spasso in Ravenna.