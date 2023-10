"Halloween e polemiche, gli eventi ci saranno"

È stato confermato il programma di Halloween a Cervia con un calendario di eventi che andrà da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre. I festeggiamenti in questi giorni stanno destando perplessità, soprattutto nella comunità cattolica alla luce di quanto sta accadendo in Israele e nella Striscia di Gaza. Lo stesso arciprete del Duomo di Cervia don Pierre Laurent Cabantous aveva condiviso una lettera firmata, oltre che da lui, anche da don Alberto Camprini, parroco di ‘Madonna della Neve’ e ‘Stella Maris’, da don Mario Di Massimo, parroco di ‘Sacro Cuore’ e ‘Santa Teresa del Babin Gesù’. Nella lettera chiedevano all’assessora agli Eventi e ai componenti del consiglio comunale di sospendere "almeno per quest’anno, gli eventi legati ad Halloween, come espressione di solidarietà con le vittime di tutte le guerre e come testimonianza di un’autentica volontà di pace. A Cervia sono previsti per Halloween, come ben sapete, ben quattro giorni di iniziative ed eventi. Questa “moda”, che ha preso piede da più di una ventina d’anni, non fa parte della nostra cultura. Sappiamo tutti che Halloween non è una innocua carnevalata, ma è piena di simboli violenti, macabri e satanici".

A stretto giro è arrivata la risposta dell’assessora agli Eventi Michela Brunelli la quale ha spiegato che, "ci sentiamo tutte e tutti sgomenti e smarriti di fronte ai fatti che stanno accadendo in Medio Oriente, come del resto lo eravamo quando abbiamo appreso dello scoppio della guerra in Ucraina, come lo siamo di fronte a tutti gli altri conflitti, che purtroppo ancora oggi minano la pace e la convivenza pacifica fra i popoli. Troppo spesso ci troviamo a parlare di Pace solo quando siamo di fronte a fatti disumani, a crimini contro l’umanità, che vanno oltre qualsiasi immaginazione. L’istituzione dell’assessorato alla Pace da parte del nostro Sindaco non venne fatta per caso, in quanto si voleva dare un forte segnale sulla necessità di affermare valori quali la fraternità e l’uguaglianza. La posizione del mondo cattolico, rispetto ad Halloween è molto chiara, la Sua in particolare, dato che in più occasioni abbiamo affrontato il tema. Quest’anno a tal proposito, come era stato concordato, il Consorzio Cervia Centro ha lavorato per “alleggerire” la proposta sulla piazza Garibaldi, decentrando o eliminando alcune attrazioni e animazioni considerate troppo impattanti. Siamo sicuri che comprenderà il fatto che la nostra amministrazione si trovi nella posizione di ascoltare le diverse esigenze e di compiere una sintesi, una mediazione che non sempre trova il consenso di tutti. Personalmente trovo fuorviante accostare la festa di Halloween così come viene proposta nella nostra città, a quanto sta accadendo in Israele o agli episodi di “violenza nelle città, nelle scuole e nelle famiglie”. Sono invece fermamente convinta che le buone prassi, la gentilezza, il vivere secondo valori fondamentali quali la pace e la tolleranza, possano consentire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, e alle loro famiglie, di approcciarsi anche ad un evento come Halloween senza perdere di vista quei valori fondamentali in cui tutte e tutti crediamo".

E insomma, il centro di Cervia è già pronto per festeggiare Halloween con un calendario che interesserà piazza Garibaldi, piazzetta Pisacane, viale Roma, via Bertoni e Magazzini del Sale. Spettacoli e divertimenti, mercatini ed escape room che si svolgono in piazza Garibaldi e in altri luoghi del centro storico.

Stand di truccatori, parate, spettacoli, zombie walk, premiazione del miglior costume, dolcetto e scherzetto per le attività del centro, intaglio delle zucche e laboratori di biscotti di Halloween.

