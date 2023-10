Halloween esplosivo. Cinque giorni di festa

La festa di Halloween a Cervia dura cinque giorni, tra musica e magia per tutte le età. Fervono infatti i preparativi per l’evento che andrà avanti dal 29 ottobre fino al 1 novembre, chiamato semplicemente ’Halloween Cervia 2023’, tra musica, spettacolo e una moltitudine di maschere nelle strade e nelle piazze della città. L’evento coinvolgerà diverse location tra cui piazza Garibaldi, piazza Pisacane, viale Roma, via Bertoni, il Borgomarina e l’Officina del Sale. Ogni luogo ospiterà una serie di attività.

Piazza Garibaldi sarà infatti il cuore pulsante dell’evento, con giostre, musica e la misteriosa ’Tana delle zucche’, un percorso adatto ai più piccoli, ricco di indovinelli e prove di coraggio. La sera del 31 ottobre ci sarà uno spettacolo di fuoco a cura di Moko, il Country Horror Show e la musica dal vivo con Saint Cecilia e Operazione Belle.

Piazza Pisacane offrirà invece laboratori curati da Bubusettete e musica dal vivo con Polverelli. La sera del 31 ottobre qui ci sarà un tripudio di spettacoli con la giocoleria di Gianda, la magia di Lidio con la D, il fuoco con la compagnia Papel e la premiazione delle maschere più paurose dedicate ai bambini alle 18.

Viale Roma ospiterà i laboratori curati da Mary, diverse giostre e un vivace mercatino locale. La sera del 31 ottobre qui cartomanti e astrologi animeranno il viale.

In via Bertoni sarà posizionato il ’Selfie point’ da VanityBio. Il 31 ottobre truccabimbi e cronache dal ’Sottosopra’ coinvolgeranno il pubblico, a cura di Never Say Never.

Ma la sera del 31 ottobre non mancherà anche il divertimento per gli adulti. Borgomarina ospiterà ’L’invasione dei Granchi Blu’, aperitivo a base di granchio blu organizzato dai Pescatori di Cervia. L’Officina del Sale offrirà attrazioni per tutte le età, dall’aperitivo fino a cena. Da Saledolce c’è ’Halloween is coming’, con un dj set che accompagnerà la serata, oltre alla cena ’All you can eat’.