Halloween, festa da paura. L’horror è il protagonista

Vampiri, zombie, terrificanti creature, tunnel horror, speciali percorsi di paura ma anche magia, colori, dolcetti e scherzetti e zucche stregate. Sono questi gli ingredienti dell’Halloween 2024 di Mirabilandia. Il parco divertimenti cambia completamente volto, per offrire le tanto attese atmosfere horror e ambientazioni fantasy adatte a tutta la famiglia. Per i più coraggiosi - dai 12 anni in su - la nuova Suburbia, l’horror zone più grande mai costruita in un parco divertimenti in Italia, che quest’anno ospita nei suoi oltre 30.000 mq due nuove aree a tema popolate da oltre 100 spaventosi esseri: un oscuro cimitero tutto da esplorare e un campo di addestramento per i vampiri della Regina.

Una delle novità 2024 è il tunnel horror Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus con un sadico direttore e degli inquietanti clown che attendono gli ignari ospiti per una terrificante performance. Per chi entra nel labirinto claustrofobico del circo non sarà facile trovare la via d’uscita. Ansia e terrore saranno le emozioni protagoniste anche dei terrificanti tunnel Apartment#162, con le scene di cruenti delitti, Acid Rain, con un percorso tortuoso e mostruoso, e Llorona dove i visitatori saranno accompagnati da un pianto inconsolabile. A disposizione degli appassionati anche l’horror house The Walking Dead (ingresso con biglietto aggiuntivo) con ambientazioni tratte dall’omonima serie televisiva. Ma l’Halloween di Mirabilandia non offre solo brividi ed emozioni forti: per un’esperienza unica a misura di bambino, saranno disponibili due speciali tunnel per un viaggio fantastico e misterioso.

La novità di quest’anno è The Mini Zombie Academy, una scuola molto speciale in cui i più piccoli potranno imparare tutte le abilità necessarie per diventare zombie professionisti. Al Pepsi Theatre andrà in scena il nuovo spettacolo Dracula, il musical che ha come protagonista un giovane avvocato inglese che, una volta arrivato in Transilvania nella dimora del Conte Dracula per occuparsi della vendita, si renderà conto di essere stato ingaggiato da un vampiro che vuole trasferirsi a Londra per trovare del nuovo sangue.

Grande attesa anche per il nuovo show Fantasmi dell’illusionista Antonio Casanova, che torna a Mirabilandia con una performance entusiasmante da non perdere. Show da sabato a domenica 3 novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco. Biglietti online a partire da 29,90.