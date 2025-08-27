Halloween a Mirabilandia: casting aperto per 150 artisti professionisti del terrore

Ravenna, 27 agosto 2025 - Casting aperto per 150 artisti professionisti del terrore per animare la nuova edizione dell’Halloween di Mirabilandia. Il più grande parco divertimenti in Italia seleziona 150, tra attori, artisti, performer e figuranti per l’edizione 2025 dell’evento.

Dal 4 ottobre al 2 novembre i ‘mostri’ selezionati popoleranno le vie di Suburbia, l'horror zone di oltre 30mila metri quadrati, densa di insidie e pericoli per migliaia di visitatori, portando paura e terrore nelle notti più oscure dell’anno. Requisiti fondamentali: la capacità di terrorizzare, incantare e sedurre il pubblico con performance immersive.

Gli stylist e i make-up artist di Mirabilandia penseranno a trasformarvi per rendervi degni protagonisti del popolo di Suburbia. Per partecipare alle selezioni occorre essere maggiorenni e inviare entro il 9 settembre la propria candidatura all’indirizzo e-mail castings@stuntmanshowproductions.com allegando un cv con l’indicazione di precedenti esperienze e una foto.