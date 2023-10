Halloween per tutti i gusti tra laboratori e giocoleria

Anche Alfonsine si prepara per Halloween con una serata di festa tra stand, musica, attività per i più piccoli e le spaventose maschere di chi scenderà in piazza a divertirsi. Martedì 31 ottobre in piazza Monti dalle 16.30 ci sarà ‘Halloween dei piccoli’: un laboratorio creativo a tema con Casa Monti, un omaggio offerto dalla rete di imprese Alfonsiné e attività con gli scout. Dalle 17 il comico Nicola Pesaresi si esibirà in uno spettacolo di ventriloquìa. Dalle 19 in piazza Gramsci e corso Matteotti sarà festa con spettacoli di fuoco, acrobazie, giocoleria (direzione artistica Atuttotondo spettacoli), esibizione itinerante degli sbandieratori del Rione Cento e infine il concorso in maschera con giuria itinerante. Per tutta la serata saranno aperti stand di leccornie e piatti della tradizione a cura di associazioni e attività del territorio. L’ingresso è gratuito. Info. 0544.866667 o infocultura@comune.alfonsine.ra.it.