Halloween, un ponte coi fiocchi. Centro gremito e hotel aperti

Il ponte di Halloween a Cervia è andato bene. Centro storico pieno di gente e buone le presenze negli hotel aperti in occasione del ponte di Ognissanti. Pare che puntare sulla ricorrenza americana stia dando i suoi frutti. Infatti, anche grazie alla complicità del meteo con sole e temperature calde abbia contribuito alla buona riuscita del fine settimana appena trascorso andando anche, probabilmente, oltre le aspettative. Strada statale 16 intasata anche per il grande evento di Halloween organizzato a Mirabilandia che ha contribuito – e non poco – all’arrivo in città di migliaia di persone. Un lungo fine settimana dedicato non solo i più piccoli e al loro ‘dolcetto o scherzetto’ ma anche agli adulti che non si sono sottratti a partecipare a feste anche mascherati.

Una festa, quella di Halloween, che sempre più richiama persone che desiderano per qualche ora divertirsi entrando in altri panni ‘spaventosi’. A raccontare come sono andate le scorse giornate è Cinzia Pirini, titolare del ristorante ‘La pescheria del molo’ che si trova sul Borgomarina "Abbiamo lavorato, il bilancio è molto positivo perché c’è stata tanta gente. La festa di Halloween di Mirabilandia ha portato tantissimo movimento che, altrimenti, non ci sarebbe stato in questo periodo dell’anno. Sono tornati molti clienti estivi proprio per le feste di Halloween, inclusa quella organizzata in piazza a Cervia, che ogni anno cresce sempre di più. Le feste in piazza sono state molto belle e la gente è rimasta molto contenta. Sono tornati addirittura clienti estivi di Napoli e Roma perché conoscono Mirabilandia".

Lo spirito imprenditoriale ha fatto il resto: "Hanno aiutato tanto anche i pacchetti preparati dagli hotel, che univano ingresso e ospitalità – prosegue Pirini –. Il meteo ha dato una mano ma, comunque, bisogna assolutamente continuare a investire sugli eventi di questo tipo" A fare eco è Cecilia Brusi, titolare del negozio ‘Le brusine’ in piazzetta Pisacane a Cervia, che spiega: "Dopo Ferragosto, il Mercato europeo e Ironman, la festa di Halloween a Cervia è diventata un appuntamento imperdibile, che richiama tanti cervesi ma anche tanti turisti, ed è molto bello vedere il centro così gremito di gente, e noi non possiamo che esserne contente. Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di un ponte lungo che ’allunga’ la festa e dà la possibilità a più persone di passare da Cervia".

Insomma, un bilancio molto positivo in un momento dell’anno non propriamente dedicato al turismo. In diversi iniziano a chiedere una riflessione in merito all’organizzazione di eventi di questo tipo in grado di richiamare persone anche fuori dalla classica stagione turistica. Migliaia, comunque, le persone che si sono riversate in città per uno o più giorni, magari appoggiandosi a Cervia perché diversi hotel erano aperti o semplicemente per fare una passeggiata al mare, partecipare alla festa di Halloween o per un giro in centro. Ora le attese sono per il periodo di Natale e di Capodanno, prima della pausa che anticiperà l’inizio della nuova stagione che si aprirà, come ogni anno, con la Pasqua 2025.

Ilaria Bedeschi