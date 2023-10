Hamas, rafforzata la vigilanza: "Sotto protezione cittadini e possibili obiettivi israeliani"

Stato di massima allerta e vigilanza rafforzata su cittadini e possibili obiettivi israeliani, in tutta la provincia di Ravenna e in particolare nell’area del porto. Il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, presieduto dal prefetto Castrese De Rosa, tornerà a riunirsi questa mattina per monitorare la situazione alla luce delle tensioni crescenti in Medio Oriente. "Ce ne siamo occupati sin da quando c’è stata l’incursione di Hamas in territorio israeliano – spiega il prefetto –, il ministero dell’Interno ha diramato l’allerta, chiedendo ai comitati provinciali per la sicurezza la massima attenzione. Da allora abbiamo rafforzato la sorveglianza su tutti i potenziali obiettivi sensibili israeliani, quindi persone fisiche ma anche beni materiali, presenti in particolare nell’area portuale". Nella provincia di Ravenna non ci sono sinagoghe, ma vivono cittadini israeliani, tra questi anche di famiglie note nel mondo imprenditoriale. "Ci sono persone che gravitano nell’area portuale per le quali la vigilanza è stata rafforzata", aggiunge De Rosa, che in occasione del comitato per la sicurezza di questa mattina potrebbe disporre misure ulteriori, anche alla luce dell’escalation terroristica culminata con l’uccisione di Abdesalem Lassoued, l’attentatore che ha seminato il panico a Bruxelles ammazzando due persone. Il terrorista era stato identificato nel 2016 a Bologna, mentre non risultano attività investigative a suo carico nella nostra provincia.

Ad oggi, tuttavia, non si esclude che anche obiettivi non israeliani possano essere presi di mira. "L’attività di controllo e monitoraggio – spiega il prefetto – viene rafforzata in occasione di qualsiasi manifestazione, come avvenuto ad esempio per la Notte d’Oro". Venerdì scorso, in piazza del Popolo, si è tenuta anche una manifestazione in segno di vicinanza al popolo palestinese. Un evento, precisa Castrese De Rosa, "che non ha richiamato una partecipazione elevata" e che per questo si è svolta serenamente, sebbene sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine. A preoccupare maggiormente, in questo momento, sono potenziali obiettivi israeliani, che per ovvie ragioni non vengono resi noti.

Lorenzo Priviato