Hashish alla fermata dell’autobus

Uno studente di 17 anni, residente a Sant’Agata sul Santerno, è stato indagato a piede libero dai carabinieri della locale Stazione per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’episodio risale allo scorso fine settimana, quando ad attirare l’attenzione dei militari è stato l’atteggiamento sospetto di un giovane che si trovava nei pressi della fermata del bus che avrebbe dovuto condurlo a scuola. Dopo averlo fermato e identificato, i carabinieri gli hanno trovato addosso una modica quantità di hashish nonché un bilancino di precisione. Al termine degli accertamenti, il minorenne è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per spaccio, sebbene di lieve entità. E sempre in tema di reati legati agli stupefacenti che vedono coinvolti giovani, alcuni giorni prima a finire nei guai, in quel caso a Cotignola, era stato un ragazzo poco più che maggiorenne. Il giovane si trovava in un esercizio pubblico quando gli agenti delle Volanti del Commissariato di Lugo gli hanno trovato una quindicina di grammi di hashish, suddivisi in sei dosi. Dalla perquisizione in casa sono emersi poi due panetti di hashish, del peso di circa 200 grammi, oltre a due bilancini e al materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga era costata l’arresto al giovane che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del processo.

Lu.Sca.