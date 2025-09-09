Hashish e marijuana. Arrestato 26enne

Un 26enne cervese è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ne danno notizia i carabinieri della Stazione di Milano Marittima, che hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività dei militari risale a sabato sera; le forze dell’ordine hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro di Milano Marittima e, dopo averlo tenuto d’occhio per un po’, hanno deciso di fermarlo. L’intuito dei carabinieri è stato confermato quando dopo la perquisizione personale, il 26enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

A questo punto gli investigatori dell’Arma dei carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di hashish, quasi 100 gr di marijuana, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, la somma di 3200 euro.

Il denaro è ritenuto essere il provento dell’attività di spaccio. Una curiosità: il ragazzo è stato trovato in possesso di una radio portatile sintonizzata sulle frequenze radio in uso alle forze di polizia ed un proiettile calibro 9 luger.

Il 26enne al termine dell’attività dei militari è stato dunque arrestato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di munizioni e di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni.

Dopo aver trascorso alcune notti agli arresti domiciliari, ieri mattina il giudice del Tribunale di Ravenna, convalidato il suo arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.