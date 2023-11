Helmet, stasera suona la storia

Arriva a Ravenna un pezzo di storia della musica alternativa, gli Helmet. Quella di stasera al Bronson (via Cella 50, a Madonna dell’Albero; inizio alle 21.30) sarà l’unica data in regione. Con origini jazz e ispirazioni post punk, la band di Page Hamilton incorpora a inizio anni ‘90 accordature inusuali per l’epoca con segnature e armonie tipiche del jazz, incarnando la risposta dell’East Coast statunitense ai Soundgarden. Esplosi nel mondo mainstream con ’Meantime’, gli Helmet seducono Mtv quanto critici e audience di tutto il mondo, stravolgendo il mondo con un sound sempre più pesante e versatile, lasciando il rock completamente stupefatto.

Gli Helmet tornano in Italia per la prima volta in quattro anni per due date esclusive, tra cui quella del Bronson, nelle quali presentano il loro nuovissimo album, ’Left’. Ingresso 25 euro più diritti di prevendita. Info: 333-2097141.