Helmut, Lotte e la più grande ceramica al mondo

L’artista austriaco Helmut Leherb e la moglie Lotte Prohofs fotografati nel giugno 1991 in piazza della Libertà con alle spalle la fontana monumentale. I due coniugi risiedettero a Faenza dal 1990 al 1992, per la realizzazione del ciclo Die Kontinente, la più grande opera ceramica artistica murale al mondo composta da sei pannelli di 64 metri quadrati per un totale di 384 metri quadri. L’opera è collocata a Vienna nell’atrio della sede universitaria in Augasse. Helmut Leherb collaborò con Alteo Dolcini, allora presidente dell’Ente Ceramica, che sostenne la realizzazione dell’opera.

A cura di Carlo Raggi