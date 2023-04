Hemingway e Muti Che vite da ’malfattori’

Torna il ciclo primaverile de ’I MalfAttori’ al Mercato Coperto. Si tratta di un focus di nuovi incontri il Novecento, di cui verranno narrate le vicende che hanno visto protagonisti alcuni personaggi della storia locale e di cui verrà approfondita la figura di Ernest Hemingway, lo scrittore che ha affascinato i lettori di tutto il mondo. Protagoniste del primo appuntamento - oggi alle 18 - Ilaria Cerioli ed Asia Galeotti con ’La valigia di legno. Storia di vita di un ravennate semplice’. ’La valigia di legno’ è quella dei ricordi di Francesco Zampiga, padre dell’autore Alberto Zampiga che, insieme all’aiuto della nipote Asia, li ha raccolti e riportati.

Siamo nella Ravenna dei primi anni del ‘900, la narrazione è quella di una vita semplice e dura, ma saldamente ancorata a valori forti e duraturi. Molti si riconosceranno, per averle vissute direttamente o per averne sentito il racconto, nelle vicende di quegli anni segnati soprattutto dai due conflitti mondiali. E rivivranno le strade e le case del Borgo San Biagio o la memoria della maestra Malvina. Episodi di vite umili, ma comuni alla Ravenna dell’epoca e un po’ a tutta l’Italia. Conduce l’incontro Ilaria Cerioli.

Mercoledì 3 maggio è la volta di Mauro Mazzotti che racconta ’13091927 Piazza Vittorio Emanuele, Ravenna. L’attentato a Ettore Muti’. In Piazza del Popolo, all’epoca intitolata a re Vittorio Emanuele, nel 1927 il console della milizia Ettore Muti venne ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da un attentatore di Piangipane. L’intervento del federale Renzo Morigi, rimasto egli stesso ferito (sarà ricordato qualche anno dopo per aver vinto la medaglia d’Oro alle Olimpiadi del 1932 nel tiro rapido) scongiurò ben più gravi conseguenze, ma portò all’uccisione dell’attentatore.

Mercoledì 10 maggio, Guido Ceroni chiude la rassegna presentando ’…Caro vecchio Hemingway… Lo scrittore, il personaggio, il mito, l’oblio’. Per molte generazioni del ‘900 Ernest Hemingway è stato un mito, sia per il suo modo di scrivere, scarno, essenziale, crudo, sia per le materie che trattava nei suoi romanzi e racconti. Cosa resta oggi di quel personaggio?

Tutti gli incontri si terranno alle 18 al Mercato Coperto (secondo piano), in piazza Andrea Costa. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: 0544-473678.