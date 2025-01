Hera: conferimento contato solo se il bidone si apre

In merito alla lettera del Carlino Ravenna del 22 gennaio, la risposta del giornale è che "se il bidone ha letto la tessera" il sistema registra 3 aperture. Intanto bisognerebbe capire cosa vuol dire "leggere la tessera". Analoga domanda l’ho fatta giorni fa al personale dell’ eco-area di via Romea Nord Bassette e la risposta che ho avuto è stata che se il cassonetto non si apre non viene conteggiata nessuna apertura. Mi è stata data cioè una risposta esattamente contraria a quella del Carlino. Sarebbe il caso di chiarire in modo preciso il problema, che non è di poco conto, visto quello a cui andremo incontro. E poi mi sembra una follia la decisione di addebitare a ’tutti’, per il 2025, il conferimento rifiuti sbagliato di alcuni (che non saranno pochi, tanto la gente se ne frega). Fulvio Pinza

***

Il conferimento viene conteggiato solo se il cassetto, dopo il passaggio della tessera, si è aperto. Nel caso specifico non sarebbe stato contabilizzato nella tariffa corrispettiva puntuale. Inoltre se si passa la tessera senza che il cassonetto si apra l’informazione viene memorizzata dal sistema e serve a generare automaticamente una segnalazione ai manutentori per la mancata apertura del cassetto. Ovviamente la segnalazione automatica viene poi gestita da chi si occupa della manutenzione e si provvede alla riparazione. Hera