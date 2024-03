Hera, dal 1° aprile cambiano le frequenze di raccolta in alcune aree

A quasi un anno dall’attivazione del ‘porta a porta’, che ha portato a un aumento di 10 punti percentuali di raccolta differenziata fino a superare il 70%, l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre alcune rimodulazioni del servizio domiciliare.

"Dal 1° aprile 2024, nelle zone del centro urbano (calendari rosa, giallo, marrone e viola) – si legge nella nota di Hera – le frequenze di raccolta della ‘carta e cartone’ e di ‘plastica e lattine’ passeranno da ogni due settimane a settimanali. Per il resto del territorio, invece, la raccolta resterà ogni due settimane, ma con la possibilità di richiedere contenitori aggiuntivi per questo tipo di rifiuti".

Continua la nota: "L’aumento delle frequenze ha reso necessaria la modifica di alcuni calendari di raccolta: per questo a tutte le utenze (famiglie e attività) delle zone residenziali in questi giorni verrà distribuito, oltre ad un volantino informativo, anche il calendario con nuove giornate e frequenze. Anche nella zona industriale, sebbene le frequenze rimangano invariate, sarà distribuito il nuovo calendario. A seguito di un’indagine di verifica di utilizzo del servizio e dai controlli sui conferimenti, la frequenza di raccolta di carta e cartone per le attività del centro storico e del Borgo Durbecco, invece, sarà ridotta da 6 giorni su 7 a 3 su 7, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì".

Continua anche la lotta all’abbandoni dei rifiuti.

"Riguardo al fenomeno diffuso dell’abbandono di rifiuti – continua Hera –, l’amministrazione comunale ed Hera, insieme alle forze di polizia locali, hanno intensificato i controlli e le relative sanzioni per contrastarne il fenomeno, oltre ad attivare un servizio aggiuntivo di recupero abbandoni e di pulizia manuale attorno alle Isole Ecologiche di Base (IEB) del centro storico e del Borgo Durbecco. Dall’inizio del nuovo anno, sono 22 le sanzioni elevate dalla task force impegnata sul tema del contrasto al degrado".

Per informazioni: www.ilrifiutologo.it.