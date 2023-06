Hera inaugura nuovo sportello Orari prolungati

È stato inaugurato ieri a San Pietro in Vincoli il nuovo Sportello Hera, alla presenza del sindaco Michele de Pascale e del presidente esecutivo di Hera Cristian Fabbri.

Lo sportello si trova in via Farini 123 e sarà a disposizione del pubblico da domani con il seguente orario, aumentato da 10 ore a 17,5 ore a settimana: il lunedi e mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 8 alle 13.

Quello di San Pietro in Vincoli va si affianca agli altri 14 punti Hera in provincia.

Le famiglie e le aziende potranno rivolgere agli operatori per informazioni sui servizi gas, luce, acqua e rifiuti gestiti dal Gruppo Hera; o ancora per allacci, disdette, subentri e per sottoscrivere le nuove offerte gas ed energia elettrica, oltre a richiedere una consulenza energetica approfondita sui propri consumi.