Hera, lavori per la sicurezza idraulica

I lavori di messa in sicurezza della città continuano, con particolare riferimento ai numerosi messi in campo da Hera. Come comunicato nella giornata di ieri stanno proseguendo i lavori iniziati ad agosto per il ripristino definitivo dei manufatti di scarico a servizio del sistema fognario lungo il tratto urbano del fiume Lamone. Si tratta di strutture dotate di ‘valvole clapet’, cioè di non ritorno, fondamentali per impedire il reflusso dell’acqua dal fiume verso la rete fognaria e particolarmente importanti in caso di eventi di piena. Il primo intervento concluso riguarda il manufatto situato all’altezza di via Ponte Romano, totalmente ripristinato. L’intervento ha previsto la costruzione di un nuovo manufatto in calcestruzzo con l’obiettivo di proteggere la ‘valvola clapet’ dagli impatti con materiali galleggianti trasportati dalla corrente del fiume e assicurare la tenuta della struttura stessa anche durante eventi di estrema entità, migliorandone le durabilità e resistenza. A breve inoltre sarà completato il manufatto, all’altezza di via Silvio Pellico, mentre per quello in corrispondenza di via Fratelli Bandiera è in corso l’allestimento del cantiere. In zona Orto Bertoni invece l’intervento per il quale si sono concluse le operazioni preliminari riguarda in particolare la posa di una nuova condotta fognaria che devierà il tracciato della rete bianca di via Firenze a monte della rete di Orto Bertoni. Obiettivo è ridurre il grado di riempimento in caso di eventi meteorici intensi. Per quanto riguarda la realizzazione della rete bianca in via Cimatti il progetto di fattibilità è in fase di completamento. Da progetto si prevede la realizzazione di una nuova conduttura di 60 cm di diametro in due tratti rispettivamente da 240 metri e da 116 metri. Tratti che andranno a confluire in un pozzetto di progetto che sarà posto sulla condotta di scarico del Lamone proveniente da via Ragazzini. Qui l’obiettivo è drenare le acque di via Cimatti e quelle provenienti da un bacino aggiuntivo a valle del muro di contenimento realizzato dalla Regione per le aree di laminazione. Opere che intendono rispondere alle criticità emerse a seguito degli eventi meteorologici degli ultimi due anni e mitigare future emergenze. In chiave efficientemento della rete idrica Hera ha informato inoltre che da lunedì interverrà dalle 8 alle 16 in via Accarisi, incrocio con via Ravegnana.