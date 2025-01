Hera, lavori per ridurre le perdite d’acqua

Hera annuncia che entro il mese partiranno i lavori di riqualificazione della rete acquedotto per risolvere il problema delle perdite idriche in nove vie di Ponte Nuovo. L’intervento, previsto in ambito Pnrr ’Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in Ato 7. Rinnovo Allacci e Rifacimento Rete acquedotto’, grazie a un investimento di un milione e 400mila euro, si propone di migliorare l’efficienza, la durata e la qualità della rete dell’acquedotto mediante l’adozione di un approccio integrato che comprende una serie di interventi mirati alla riduzione delle perdite idriche.

In particolare, sono previsti il rinnovo e l’ammodernamento di 2.650 metri di rete acquedottistica e la sostituzione di 350 allacci nelle vie Ancona, Pesaro, Comacchio, Fano, Jesi, Senigallia, Falconara, Macerata e Urbino.

Le opere, che avranno una durata di circa un anno, consistono nella realizzazione di nuova rete adiacente a quella esistente, per cui non ci saranno modifiche di rilievo all’assetto territoriale di superficie. Inoltre il cantiere sarà organizzato secondo stralci funzionali per limitare il più possibile l’interferenza con la viabilità e quindi i disagi dei residenti.