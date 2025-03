Hera Spa, tesoretto dalle azioni. Al Comune di Ravenna 11 milioni

Quasi 11 milioni di euro arriveranno nelle casse del Comune di Ravenna: per la precisione ammonta a 10.984.131,75 euro il valore dei dividendi che saranno distribuiti tra Comune di Ravenna, che detiene mille azioni di Hera Spa, e Ravenna Holding che ne detiene 73.226.545. La multiutility leader nei servizi ambientali, idrici ed energetici ieri ha presentato il bilancio 2024 con un utile netto a 535,9 milioni di euro, in crescita del +28,5% rispetto al 2023 quando era pari a 417 milioni. Il margine operativo lordo, come si legge in una nota, ammonta a 1.587,6 milioni (+6,2%), gli investimenti operativi lordi a 860,3 milioni (+5,5%), i ricavi a 12.889,7 milioni, in calo del 15,9%, principalmente per la diminuzione dei prezzi delle commodity energetiche e per il venir meno delle attività legate al superecobonus. L’indebitamento finanziario netto si attesta a 3.963,7 milioni, con il rapporto debito netto/mol a 2,50 volte. In aumento il ritorno sul capitale investito, con il Roi che sale al 10,4%. Il cda proporrà all’assemblea la distribuzione di un dividendo in crescita a 15 centesimi di euro per azione (+7,1%). Da qui il conto di quanto arriverà nelle casse del Comune di Ravenna, quarto azionista dopo Comune di Bologna, Con.Ami e Comune di Modena.

Ma in provincia il Comune di Ravenna non è l’unico a possedere azioni di Hera Spa: nella lista ci sono tutti i comuni del Ravennate esclusi Russi e Sant’Agata sul Santerno, tutti quelli cioè che hanno sottoscritto il Patto stipulato il 23 maggio 2024, vigente dall’1 luglio scorso, sulle modalità di esercizio del diritto di voto e del trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute in Hera dagli aderenti.

Andando nel dettaglio, scorrendo la tabella con relative azioni ente per ente, troviamo il Comune di Cervia che con 2.399.917 otterrà 359.987,55 euro; il Comune di Alfonsine che detiene 872.254 azioni e nelle cui casse arriveranno 130.838,1 euro; il Comune di Bagnacavallo che con 793.509 azioni otterrà 119.026,35 euro; il Comune di Lugo 68.536,05 euro (456.907 azioni); il Comune di Cotignola 59.513,1 euro (396.754 azioni); il Comune di Fusignano 54.432,75 euro (362.885 azioni); il Comune di Conselice 32.029,65 euro (213.531 azioni); il Comune di Massa Lombarda 30.230,55 euro (201.537 azioni); il Comune di Bagnara di Romagna 4.354,5 euro (29.030 azioni); il Comune di Brisighella 226,5 euro (1.510 azioni); il Comune di Castel Bolognese 195 euro (1.300 azioni); il Comune di Riolo Terme 147 euro (980 azioni); il Comune di Solarolo 124,50 euro (830 azioni), il Comune di Casola Valsenio 102 euro (680 azioni) e il Comune di Faenza 15 euro (100 azioni).

m.m.