"Hera venga incontro ai cittadini alluvionati"

L’associazione di promozione sociale della Uil ’A difesa e orientamento dei consumatori’, sin da subito dopo il disastro causato dall’esondazione e dalla rottura degli argini dei fiumi della nostra provincia, ha chiesto ad Hera un incontro per conoscere gli interventi che avrebbe posto in essere a favore dei cittadini che hanno subito danni economici e per lo smaltimento degli oggetti non più utilizzati. Purtroppo a tutt’oggi non abbiamo avuto alcune risposte. Molte persone si sono presentate nei nostri uffici per avere risposte in merito, ma non siamo stati in grado di fornirle a causa del mancato incontro. Le sole informazioni che abbiamo dato riguardano il decreto legge 612023 e due disposizioni di Arera che hanno imposto ai gestori di posticipare le fatturazioni dell’acqua, dell’elettricità e del gas. Ribadiamo la necessità dell’incontro con Hera, alla quale chiederemo di potenziare la raccolta dei rifiuti causati dall’alluvione, di tenere conto del consumo abnorme dell’acqua e di spostare la discarica di Mezzano in altro luogo idoneo, ma distante della popolazione. I guadagni e gli utili saranno inferiori, ma siamo sicuri che gli azionisti (diversi Comuni) saranno contenti.

Per quanto riguarda la Tari, invitiamo i sindaci interessati dall’alluvione a non richiederne il pagamento per l’anno corrente.

Il presidente provinciale

Enzo Romeo Camanzi