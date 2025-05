’Hernandez & Sampedro’ infiammano il Bronson

Una serata tra alternative rock e folk, all’insegna della resistenza emotiva e della speranza. Oggi alle 21.15 il palco del Bronson club di Madonna dell’Albero (Ravenna) ospita Hernandez & Sampedro per la presentazione ufficiale del loro nuovo album “Lumina”, quarto lavoro in studio a tre anni di distanza dal precedente “t r a c e s”.

Dieci brani inediti che fondono l’energia dell’alternative rock con atmosfere intime del folk rock, dando vita a un’opera potente e riflessiva.

Il Bronson si trova a Madonna dell’Albero, in via Cella 50, Apertura porte ore 21 – Inizio live ore 21.15.

Biglietto: 10 euro – Acquistabile in cassa o in prevendita sul circuito Dice.