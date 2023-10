Hernandez&Sampedro. Poi l’alt country firmato The Long Ryders I veterani The Long Ryders suoneranno stasera al Bronson di Madonna dell'Albero. Fondatori dell'alt-country, presenteranno il loro ultimo album "September november" dopo la scomparsa del bassista Tom Stevens. Un'occasione imperdibile per gli amanti delle armonie dei Byrds e dell'energia dei Clash.