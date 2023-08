Heroes & Monsters a Lugo Suonano i veterani del rock

Lugo è una delle tappe italiane del tour internazionale degli Heroes & Monsters, band hard rock nata nel 2023 e che ha pubblicato a gennaio un album omonimo. Il gruppo suonerà questa sera alle 21.30 al Pavaglione con ‘Angels Never Sleeep’, titolo del tour che prende il nome da una delle loro canzoni. Sul palco del Lugo Summer Live però non si esibirà una band di esordienti, gli Heros & Monsters sono infatti dei veterani del rock, Il gruppo è formato dal bassistacantante Todd Kerns (Slash & Myles Kennedy and the Conspirators, The Age of Electric, Bruce Kulick, Toque, …), dal chitarrista Stef Burns (Y&T, Alice Cooper, Vasco Rossi, Stef Burns League) e dal batterista Will Hunt (Evanescence, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee, Slaughter). I biglietti sono su Vivaticket oppure sarà possibile acquistarli in loco dalle 20.15. Per prenotazioni: 392-767 7315.

L’acquisto del biglietto dà diritto, oltre al posto assegnato a sedere, anche di incontrare gli artisti post concerto per foto e autografi in un’area esclusiva.