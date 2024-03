Herpes Zoster e Hpv, inviti a vaccinarsi

Nell’ambito delle iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piano nazionale e regionale, l’Ausl Romagna è partita in questi giorni con l’invito, tramite Fascicolo sanitario elettronico o sms, ai gruppi di popolazione adulta target di campagne vaccinali. In particolare, sono invitati a vaccinarsi contro lo Pneumococco i nati nel 1958, che potranno recarsi dal medico di base o negli ambulatori dell’Igiene Pubblica; contro l’Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio) i nati nel 1959 che potranno fare la vaccinazione negli ambulatori dell’Igiene Pubblica; contro il papillomavirus le ragazze tra i 18 e i 25 anni mai vaccinate contro l’Hpv che potranno recarsi negli ambulatori dell’Igiene Pubblica. Per farlo è necessaria la prenotazione tramite Cup o Cup tel, senza ricetta medica. Si ricorda che lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo sanitario elettronico.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail vaccinazioni.ra@auslromagna.it.