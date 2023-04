"Ho convertito l’hotel: da mezza pensione a solo b&b"

Alessandro Terracina, titolare dell’hotel California a Cervia, dall’anno scorso non offre più ai clienti la formula della mezza pensione: la struttura è solo b&b. E il motivo è proprio la difficoltà nel reperire personale.

Terracina, com’è la situazione nel suo hotel?

"Come in tutti gli altri hotel. Gestisco da sempre l’hotel di famiglia, ma una decina d’anni fa ho fatto la scelta di non offrire più la pensione completa. Già allora il motivo era l’organizzazione dei dipendenti, la difficoltà nel reperirli".

E poi ha abbandonato anche la mezza pensione...

"Nel tempo ho iniziato a lavorare anche come b&b: non si può pretendere di riempire un hotel con la mezza pensione. Alla fine dall’anno scorso ho eliminato totalmente la cucina. La scelta è dovuta anche alla difficoltà di gestire i dipendenti".

La ristorazione impiega molte risorse a livello di personale?

"Sì. Il 60-70% dei dipendenti, a seconda delle strutture. Ripensare la ristorazione è un futuro inevitabile da affrontare. Ora ai dipendenti offro lavori part time e non riesco a trovarli".

Quante persone cerca?

"Due: una per il ricevimento d’albergo e un cameriere ai piani. Ma i giovani non vogliono più fare questi lavori".

Ha fatto dei colloqui?

"Ho fatto una sorta di esperimento mio. Ho messo fuori annunci per cercare un social media manager e un grafico. Mi hanno scritto una marea di persone. Ho avuto una cinquantina di contatti, e pensare che questi lavori non navigano in buone acque in quanto a stipendio: qualcuno mi ha detto di non essere in regola, altri non hanno la partita Iva... Poi cerco un barista e non trovo nessuno. Il fatto è che una volta gli universitari mentre studiavano lavoravano, ora no".

Da quanto tempo cerca personale?

"Da molto. Avevo trovato una cameriera ai piani, ma mi ha dato forfait prima ancora di iniziare. Hanno il coltello dalla parte del manico".

Quante persone ha ora tra i suoi dipendenti?

"Non ho ancora aperto, ma a pieno regime ne ho 56".

Se facesse pensione completa, invece...

"Sarebbero una decina. Ma dipende dai turni".

sa.ser