"Ho dovuto restituire 26mila euro Ora c’è la prova che mi spettavano"

"Sa cosa disse quel perito del tribunale, Francesco Saverio Violante si chiamava, che noi l’amianto non l’avevamo mai visto. Sì, proprio così. E invece l’avevo visto eccome, quando gli operai lo miscelavano con l’acqua per fare le coibentazioni e l’ho respirato quando uscivo dal laboratorio. E adesso presenta il conto! Meostelioma pleurico destro, me lo hanno accertato dopo tre tac e la biopsia del gennaio scorso. Ora sono in trattamento chemioterapico. Il mio destino? Lo saprò dopo il terzo ciclo di trattamento".

La forza psicologica di Bruno Gulminelli è strabiliante. "Io sto bene, non ho alcun disturbo, è come se non avessi alcuna malattia. Per il momento…".

Come se n’è accorto?

"È stato il Covid a evidenziarlo. Nel senso che per giorni ho avuto sangue tossendo. Di qui gli esami, i primi negativi… poi alla terza tac è comparsa quella cosa. Tre anni fa è morto di mesotelioma un mio collega, Enzo Ossani, che aveva fatto causa all’Inps assieme a me e altri".

Nel senso che già sono due le drammatiche smentite alle affermazioni di quel perito. "Quella fu una sentenza politica, si trattava di stoppare gli esborsi dell’Inps".

Dopo la sentenza in primo grado del giudice del lavoro Riverso, quanto le fu riconosciuto dall’Inps?

"Con la rivalutazione dovuta alla legge del 1992 la rata mensile della pensione era di 1.430 euro. La sentenza è del 2003". Quanto ha dovuto restituire all’Inps?

"Ventiseimila euro. Ho cominciato nel 2015 a rimborsare. Quei benefici, ora c’è la prova, mi spettavano di diritto. Ma ora non è possibile fare nulla. Il diritto a rivendicare quei benefici è prescritto. Per la legge quindi nulla posso pretendere e allora almeno voglio fare questa denuncia pubblica, desidero che si sappia tutto questo".

Quando era stato assunto dalla Philips Carbon Black?

"Il 13 gennaio 1969, avevo 23 anni e ho sempre lavorato al laboratorio analisi. Facevo i prelievi di nerofumo per analizzarlo. Certo, il laboratorio era un ottimo ambiente, ma nei reparti di lavorazione l’amianto era usato normalmente per le coibentazioni. All’epoca non si sapeva nulla delle fibre killer. Intendiamoci, l’azienda era gestita al meglio, nel corso del tempo sono stati fatti molti investimenti per la salubrità dell’aria e la salute dei lavoratori, ma questo non escludeva che fossimo stati ‘esposti all’amianto’ per anni. Come aveva ben stabilito il giudice Riverso".

Quando è andato in pensione?

"Il primo gennaio 2002 e quando l’Inps non volle riconoscerci i benefici, io e altri colleghi ci rivolgemmo al giudice del lavoro".

c.r.