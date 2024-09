"Ho lasciato casa, subito richiesta"

Tra i racconti ci sono anche quelli di persone che non vivono più a Ravenna ma che sono state in affitto fino a pochi mesi fa. "Sono svizzera, ma dal 2018 fino a pochi mesi fa ho vissuto qui, cambiando due appartamenti" spiega Gianna Battaglia, che era arrivata in città per studiare. "Ho faticato a trovare un appartamento, non solo per i prezzi ma anche perché a volte non sai a chi rivolgerti e le agenzie non sempre ti propongono sistemazioni adeguate. Ci si prova con il passaparola, ma funziona poco. Quando ho lasciato casa, ho pubblicato un annuncio su Facebook dicendo che si era liberato un appartamento e 147 persone mi hanno contattato perché interessate. Significa che c’è tanta domanda ma poca offerta".