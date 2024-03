"Ho paura che il fiume travolga ancora l’azienda"

"Da dieci mesi, quando piove ho paura e la notte non dormo", rivela Daniele Campalmonti, titolare dell’azienda orticola Orto Guadagnina che fiancheggia il fiume Senio quattro chilometri a monte di Riolo Terme. "La grande piena del Senio nella notte tra il 16 e il 17 maggio dello scorso anno – spiega Campalmonti – aprì due falle, una cinquantina di metri di lunghezza una e un centinaio l’altra, lungo l’argine di protezione dell’azienda così che acqua e fango devastarono otto dei dieci ettari dell’azienda, di cui quattro di serre, pregiudicando la produzione di melanzane, cetrioli, zucchine, basilico e menta. Da allora nessuno ha chiuso le falle così che la gran parte dell’azienda e del raccolto sono a rischio di una nuova alluvione. Come si è verificata anche a novembre, quando sono stati di nuovo invasi dalle acque del fiume, parte dell’azienda, la cantina, capannoni e magazzini. Si può ben intuire il mio animo ad ogni accenno di pioggia". A che punto siamo con la programmazione dell’intervento di tamponamento delle due falle? "C’è stato tempo fa un sopralluogo dei tecnici e del sindaco del Comune di Riolo Terme, ma poi non ho saputo nulla. Proprio in questi giorni hanno svolto un sopralluogo gli operatori della ditta incaricata della pulizia del fiume che, riguardo alle falle, mi hanno fatto capire che è di competenza dei tecnici. La pulizia del fiume è già qualcosa, ma certamente non elimina il rischio di trovarmi ancora l’acqua del fiume in azienda. Capisco che sono più urgenti i tamponamenti delle falle in pianura perché lì la tracimazione dei fiumi provoca l’allagamento di paesi e città e di una vasta estensione di campi, ma dopo dieci mesi penso che anche il rischio a carico della mia azienda debba essere considerato ed eliminato con una certa urgenza, visto che andiamo incontro alla stagione lavorativa".

E per quanto riguarda la valutazione dei danni e i relativi rimborsi? "È in corso la perizia da parte di un tecnico per la valutazione al fine di richiedere il contributo per i danni che sono molto ingenti", afferma Campalmonti. "Per ora ho ricevuto appena poco più di undicimila euro di contributi. Sono comunque ripartito: ho già messo a dimora 30.000 piantine in serra e appena lo permetterà il tempo ne sono previste altrettante in pieno campo. Nella fase di emergenza si prospettava prima il ripristino e poi la ripartenza Io il mio lavoro di ripartenza l’ho fatto e lo sto facendo, adesso aspetto il ripristino".

Beppe Sangiorgi