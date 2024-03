"Ho pieno potere decisionale. Siamo qui per cambiare la città"

Oltre cento persone alla prima presentazione pubblica del candidato sindaco di centrodestra Massimo Mazzolani avvenuta ieri mattina al bar Effimero di Cervia. Tanti i sostenitori, ma anche qualche incerto che ancora non sa chi voterà alle amministrative di giugno. "Una giornata importante", spiegano i dirigenti dei gruppi che sosterranno Mazzolani e la sua lista civica ‘Cambia con me’ che sarà sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. A dare l’ endorsement al candidato Mazzolani sono stati la senatrice Marta Farolfi (FdI), l’onorevole Rosaria Tassinari (Forza Italia) e l’onorevole Jacopo Morrone (Lega), i quali hanno sottolineato la vicinanza del Governo in temi cruciali come la sicurezza, la trattativa sulla Bolkestein ancora sul tavolo e l’ex Farmografica. Morrone ha annunciato che "abbiamo preso contatto con Cassa Depositi e Prestiti per riqualificare il quadrilatero di Cervia. Con il ministro Matteo Salvini abbiamo invece convocato un tavolo per capire quali sono le concessioni disponibili e tentare di salvare quelle dei nostri bagnini. Noi possiamo aprire porte che poi Massimo saprà sfruttare per il bene della città perché il Governo è dalla sua parte".

Altri temi, che saranno approfonditi dal candidato in altri incontri, sono sanità, ordine pubblico e sicurezza, l’introduzione di un garante per l’infanzia e l’adolescenza, il piano dell’arenile, un nuovo porto riqualificato, arredo pubblico e strade. A chiudere l’incontro è stato Mazzolani. "Ho deciso di candidarmi dopo un periodo di riflessione. Quando si faceva il mio nome come possibile candidato molte persone mi hanno incoraggiato. Ho quindi deciso di scendere in campo. La mia famiglia è storicamente legata alla città. Mi presenterò alle elezioni di giugno con una lista civica fatta di persone diverse. Una civica trasversale come dimostra la presenza di Franco Balsamo (attuale delegato del sindaco di Cervia che si è defilato dalle fila del Pd perché ‘non considerato nella corsa del 2024’ e che ha raccolto l’invito del candidato di centrodestra, ndr)".

"Quello che ci unisce, infatti, è il progetto e la voglia di cambiare. Sono grato che abbiano riconosciuto in me una persona affidabile e ringrazio i partiti per avermi dato fiducia e pieno potere decisionale. A questo incontro faranno poi seguito la presentazione della mia lista e del programma. Farò diversi incontri e sono attento all’ascolto perché il programma, nonostante sia già pronto, è ancora aperto e i suggerimenti sono un arricchimento. Non ho la bacchetta magica ma il mio impegno sarà totale. Governerò con la mia grinta realizzativa cercando coesione perché solo insieme si possono risolvere i problemi".

Ilaria Bedeschi