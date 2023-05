"Ho provato in tutti i modi a salvare Giamberto Ma la porta non si apriva e c’erano le inferriate"

Con Giordano Feletti, classe 1944, il cui corpo è stato rinvenuto ieri in via Della Valle, salgono a due le vittime dell’alluvione nel Faentino. Se Feletti è infatti al momento l’unica vittima della città di Faenza, già giovedì a Castel Bolognese era stato ritrovato il corpo di Giamberto Pavani, 75enne originario di Ferrara ma residente nella cittadina, in via Marzari. Proprio a casa sua i soccorritori lo hanno rinvenuto mentre cercavano i dispersi: l’uomo viveva in un’abitazione indipendente con il solo pian terreno, nuova, con tante telecamere esterne e le inferriate a porte e finestre. I vicini sostengono di averlo invitato e supplicato più volte, prima che arrivasse l’acqua del fiume Senio, di lasciare l’abitazione perchè non sarebbe stata sicura, ma lui aveva desistito, inizialmente. Perché nel bel mezzo della notte, quando l’acqua aveva già raggiunto abbondantemente il metro e mezzo, i vicini di casa raccontano di aver provato a salvarlo con ogni mezzo. "Lui voleva uscire di casa – racconta uno di coloro che ha tentato il salvarlo – ma non riusciva ad aprire la porta blindata. Aveva le serrande elettriche ma non funzionavano perchè mancava l’elettricità".

Il racconto di quegli attimi concitati e dei tentativi vani di salvataggio è indelebile nella memoria di uno dei vicini di casa. "Sono andato nel furgone di un artigiano, ho preso un piccone e insieme a un mio familiare siamo tornati a casa sua nuotando – aggiunge –. Lui era ancora vivo e ci ha detto di provare dalla finestra del bagno, non so perchè proprio quella, che si trova sul lato della casa. Così abbiamo provato a rompere le inferriate, ma non venivano via e non riuscivamo a fare leva". Nel frattempo l’acqua continuava a defluire nella strada in discesa. "Abbiamo avvisato un vigile che è arrivato lì ed ha allertato altri soccorsi via radio". Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Proprio per il fatto che i vicini hanno raccontato di aver chiesto aiuto, come atto dovuto, sulla morte dell’uomo è stato aperto un fascicolo in Procura per omicidio colposo contro ignoti.

d.v.