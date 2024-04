Ho ricevuto un verbale, ecco perché lo contesto

Sabato 6 aprile mi è stato recapitato a mezzo raccomandata presso il mio indirizzo un verbale.

Mi sono subito recata presso lo sportello Hera di Ravenna per avere la documentazione che correda il verbale ma non sapevano nemmeno di cosa si trattasse, Mi hanno richiamata lunedì 8 aprile invitandomi ad andare alla polizia municipale.

Ciò detto ho contattato la polizia municipale di Ravenna, e precisamente l’ufficio verbali, dove mi viene comunicato che non hanno alcuna documentazione in quanto il verbale non è stato emesso da loro e mi hanno fornito l’indirizzo di una mail, precisamente accertatori.ra@gruppohera.it alla quale ho scritto poco fa.

Trovo inconcepibile che in un verbale l’unico punto di contatto per il ricorso è "il trasgressore può inviare scritto difensivi al Sindaco del comune di Ravenna entro trenta giorni".

E trovo altresì non ammissibile ricevere un verbale perché è stato trovato non so cosa di fianco ad un cassonetto con mio nome e cognome ed indirizzo.

Una persona anziana o con meno caparbietà di me come farebbe a gestire la situazione?

Federica Fiore