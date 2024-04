"Ho ritrovato il gusto di stare insieme e della libertà"

Due dei cinque pazienti coinvolti nel progetto hanno deciso di continuare a collaborare con l’associazione Marinando diventando soci. Tra questi Roberto Bertini ha raccontato la sua esperienza e il motivo che l’ha spinto a proseguire.

Bertini, era la prima volta che si avvicinava alla vela?

"Sì, non avevo mai fatto nessuna esperienza di questo tipo e anzi sono partito dal disinteresse totale verso la vela che ritenevo una disciplina non realmente sportiva e poco gratificante. Invece mi sono ricreduto: mi ha permesso di ritrovare il gusto di stare insieme, il gusto della libertà e la sensazione di assaporare il vento e la velocità, un po’ come in moto".

Così ha deciso di continuare il percorso, che cosa fa ora?

"Grazie a ciò che ho imparato con il corso ora assisto neofiti e persone con disabilità durante le uscite in barca. L’equipaggio è sempre costituito da uno skipper e almeno un assistente che aiuta con le manovre necessarie dal momento in cui si salpa fino al rientro.

Ha riscontrato benefici per la sua salute?

"Sicuramente tanto buonumore e una soddisfazione tangibile, ogni volta non vedo l’ora di risalire a bordo, è bello fare qualcosa che ti fa stare così bene. Significa mettersi in gioco con un’attività nuova e vedere i propri progressi, ottenere risultati, imparare ogni volta a fare qualcosa in più è una sensazione impagabile.

Come è stata invece l’esperienza con il gruppo?

"Conoscevo già tutti grazie alle attività di nordic walking e yoga ma solo in barca siamo stati davvero fianco a fianco, abbiamo creato complicità, ci siamo divertiti e abbiamo faticato insieme. Non c’era competizione o egocentrismo, il nostro spirito è sempre stato cercare di fare le cose al meglio, per tutti".

v.bel.