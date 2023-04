"Ho scritto ad Hera e attendo ancora risposta"

"Già da settembre dello scorso anno, per ragioni di invalidità fisica, non faccio più uso del mio recapito di via Mazzini, che mi serviva come studio privato. Sono in attesa di una sua destinazione, ma da quella data è inabitato. Pertanto, non usufruendo più del vostro servizio dovrete cortesemente provvedere a cancellarmi come utente-Tari". Questa la mail inviata a Hera, senza avere risposta. Ritengo invece detta risposta un doveroso obbligo nei confronti dell’utente. Non vorrei pensare che debba rivolgermi a un legale perché non si terrà conto della mia disdetta.

Gianni Celletti

Tempi lunghi

per una visita medica

Sono andato lunedì dal mio medico di base. Gli ho raccontato i miei problemi, tra questi che ho un molare gonfio e ho chiesto una visita. Il medico mi scrive la ricetta, con la quale mi presento in farmacia, dove dicono che è sbagliata. Torno dal medico. Nuova ricetta e nuovo viaggio in farmacia, ma il documento è ancora sbagliato. Torno dal medico, col molare che mi sta scoppiando il bocca. Iniziamo a litigare. Minaccia di ricusarmi, poi si tira indietro. Io voglio che tenga fede a quello che ha detto. Alla fine la visita odontoiatrica urgente me l’ha prescitta. Ho chiesto anche una visita oculistica, e me l’hanno data il 28 dicembre a Russi (e se pagavo l’avrei avuta il giorno dopo). Questa è la sanità.

